Dejan sin medicamentos a niños con cáncer

Julia Azeneth García Gómez, Presidente de Fundación Voluntad Contra el Cáncer, explicó que es importante que los padres no regresen de los hospitales sin el medicamento que requieren, ya que debe tener un seguimiento, como cuando se lleva algún tratamiento.

"Es imperativo que no haya escasez de medicamento porque un niño empieza un protocolo y no debe de interrumpir su tratamiento para que el cáncer no se los vuelva más agresivo", dijo.

En Reynosa y Río Bravo han atendido a partir de tres meses y 17 años y medio, detectados con cáncer.

"Creo que ya son tres años que no hubo el suministro a través del seguro popular de gastos catastróficos y si nos vimos con familias sin medicamentos en hospital y siempre pedimos que nos den la recetan que los médicos", recalcó.

Explicó que en el Hospital Materno Infantil, la Secretaría de Salud, estuvo mandando medicamento ante el desabasto en hospitales.

En la ciudad la Leucemia linfoblástica aguda, es el principal tipo de cáncer que se presenta entre los menores que pasan la enfermedad.

Para un diagnóstico de cáncer en forma oportuna se hacen en el Hospital Universitario de Nuevo León, pero primero deben de acudir a su médico tratante para que sea canalizado.