Deja Necaxa a Lobos BUAP al borde del descenso

Lobos BUAP no ve su suerte y cada vez se acerca más a la quema.



El cuadro poblano perdió 1-0 ante Necaxa, que se coronó en la Copa a media semana, y ya tiene la misma cantidad de puntos en número de partidos y su permanencia en la Liga MX ya no dependería de ellos.



Con este resultado, los dirigidos por Daniel Alcántar ya no dependen de sí mismo para mantener la categoría.



Si en las últimas dos fechas hacen de cero a tres puntos, estarían descendidos y los Tiburones Rojos de Veracruz salvados.



Si consiguen cuatro unidades, los del Puerto requerirían de dos, pero si los universitarios cosechan cinco, los escualos tendrían que hacer uno más, ya que con cinco, la diferencia de goles salva a los de la BUAP.



Aunque La Jauría obligaría a los jarochos a sumar nueve, si consigue ganar los últimos dos juegos, lo cual luce muy complicado por la forma que está jugando.



La derrota ante los Rayos, que jugaron con 10 hombres desde el minuto 16 por la expulsión de Luis Gallegos, se completó con un gol de Roberto Alvarado al minuto 78 y mediante un disparo a corta distancia que José Canales no pudo detener.



En sí el descalabro fue resultado del poco juego de Lobos, equipo que no mostró una idea ofensiva clara y si no perdió por una diferencia más grande se debió a que Necaxa tampoco apretó demasiado.