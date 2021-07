Deja la FIFA sin fichajes al Chelsea hasta 2020

En un comunicado, la FIFA dijo que el Chelsea también había sido multado con 600 mil francos suizos (599 mil 460 dólares) y se le habían dado 90 días para "regularizar la situación".



Después de una larga investigación sobre cómo registra el Chelsea a los jugadores en su academia de talentos, la entidad concluyó que el club infringió el artículo 19 del reglamento en el caso de 29 jugadores menores de edad.



La FIFA agregó que el club de Londres también había infringido el artículo 18 en relación con dos acuerdos que afectaban a menores y que le permitieron influir en otros clubes en asuntos relacionados con fichajes.



La prohibición no se aplica al equipo femenino del Chelsea.



La Asociación de Futbol de Inglaterra (FA) también recibió una multa de 510 mil francos suizos y recibió seis meses para solucionar la situación relativa a la transferencia internacional y el registro inicial de menores.



El Chelsea emitió un comunicado "refutando categóricamente" los hallazgos del Comité de Disciplina de la FIFA.



El club agregó que respeta el "importante trabajo" realizado por la FIFA en relación con la protección de menores de edad y que cooperó plenamente con el organismo durante toda su investigación.



Inicialmente, el Chelsea había sido acusado de incumplir el artículo 19 con respecto a 92 jugadores, pero la FIFA no encontró ninguna infracción en el caso de 63 de ellos.



"El club está extremadamente decepcionado de que la FIFA no haya aceptado las presentaciones del club en relación con los 29 jugadores restantes", dijo un comunicado.



La noticia es un duro golpe para el Chelsea (que lucha por terminar entre los cuatro primeros de la Premier, que asegura un lugar en la próxima Liga de Campeones) tras caer al sexto puesto de la tabla.