Deja De Luisa caso Jiménez en manos de FIFA

Yon de Luisa , presidente de la FMF , deja en manos de la FIFA la resolución por la negativa que el Wolverhampton ha tenido hasta ahora para ceder a Raúl Jiménez , con el deseo de que esta conducta no se repita.

"Creo que es un caso masivo, no podemos ver a Raúl como un tema único, hay que analizar profundidad y es responsabilidad de la FIFA, que es la autoridad del futbol internacional y que esto no vuelva a suceder. Yo creo que en el futbol si algo hemos visto en el último año y medio es que los protocolos han sido extraordinarios, que lo primero que cuidamos es la salud de los atletas y nuestros cuerpos técnicos, me parece que el delimitar esto hacia ciertos países es una falta de respeto a todos los que hemos estado trabajando en esta industria del futbol", comentó el dirigente.

El Reino Unido tiene una lista roja de países, lo que implica que cualquier persona que proceda de alguna de esas localidades tiene que guardar cuarentena obligatoria, de 10 días, a su regreso. Es por ello que la Premier League respaldó a los clubes que no quieran prestar a sus futbolistas a la Fecha FIFA, toda vez que al término de la misma estarían en desventajas competitivas.

"Creo que perdemos todos, desde luego pierde el jugador, nosotros como Selección Nacional, pierde la afición y al final del día algo va a perder el club que tendrá alguna responsabilidad y tendrá que acatar las decisiones de la FIFA.

"El jugador tenía toda la voluntad de venir, desde el primer día así lo mostró, agradecemos profundamente, desafortunadamente está en manos de las decisiones del club y ahí no tuvo nada qué hacer", mencionó.

AFORO EN EL AZTECA

México regresa al Estadio Azteca en octubre, cuando el día 7 enfrente a Canadá.

Por ahora, solo se contempla el 30 por ciento de aforo, tanto para ese juego como para el que la Femenil sostendrá el 21 de septiembre.

"Hay que esperar, es hasta octubre y hay que esperar a que pasen las siguientes semanas, hoy opera el Estadio Azteca al 30 por ciento, esperamos para el partido México-Colombia de la femenil exactamente esa parte del 30 por ciento, ojalá pudiera mejorar y ampliarse", dijo.

De Luisa desea que México no repita la circunstancia de jugar a puerta cerrada.

"Ojalá que haya sido la primera y la última vez que jugamos con un estadio vacío por responsabilidad de nosotros mismos y la afición", expuso.

Al momento de ser entrevistado, De Luisa aún no tenía el reporte sobre la cirugía de Gerardo Martino.