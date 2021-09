Deja Cabildo ´herencia´: ¡Encarecen el catastral!

La decisión se tomó con 14 votos a favor, 7 en contra y una abstención.

Entre los que votaron a favor está la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, quien argumentó la urgencia de que todos los predios y construcciones de esta frontera tenga un mayor valor, tomando en cuenta las mejoras a la infraestructura reciente.

Además de evidenciar que el colegio de valuadores posicionó a Reynosa con un atraso de al menos un 40 por ciento en los valores catastrales.

"Este no es un tema nuestro, el colegio de valuadores nos han dicho que tenemos un 40 por ciento de rezago en el tema de los terrenos y es muy importante que vayamos recuperándonos, que se le de el valor necesario, no se ha podido hacer en años pasados, pero creo que este aumento es justo, además nos permitirá dar solución a otros problemas de la ciudad, para hacer más obras, mejorar el drenaje, becas, alumbrado", expresó.

La comisión de hacienda y gasto público fue la encargada de explicar el dictamen que provocó la participación de al menos seis regidores, con posturas a favor y en contra.

Por estos comentarios fue necesaria la intervención de la secretaría de tesorería y finanzas del ayuntamiento Esmeralda Chimal Navarrete, quien explicó las actualizaciones a los pagos.

Pero aún así, los regidores que votaron en contra enfocaron sus motivos a la crisis provocada por el Covid-19, las dificultades económicas por las que atraviesan cientos de familias y del sector empresarial.

Además de que no van a la par de la inflación, que se posiciona con un porcentaje menor al 4 por ciento.

"No es momento de hacer aumentos a los valores catastrales, la economía de las familias está muy golpeada y si bien para algunos serán aumentos simbólicos, esa cantidad generará un impacto, además de que esta propuesta no va equiparada con los niveles de inflación que son menores al 4 por ciento, no podemos aumentar los costos ni impuestos a nada", explicaron regidores.

OTROS TEMAS EN LA SESIÓN

- En la misma sesión de cabildo también se acordó que el tercer informe de actividades gubernamentales y el último de Ortiz Dominguez se realice dentro del auditorio del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA).

- La fecha prevista es el próximo 7 de septiembre.

- Además, se creó un proyecto para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones a trabajadores sindicalizados y de confianza del Ayuntamiento y del sistema DIF.

- En esta ocasión solo faltaron 2 regidores; Eduardo Flores y Alejandro Alberto Ortiz Ornelas.