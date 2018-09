Defrauda organizador de eventos a usuarios

Un total de cinco personas afectadas denunciaron públicamente al señor, Fernando Cruz, de eventos Elegans, ya que firmó contratos para eventos y fiestas: al final, los dejó sin el servicio y a la fecha no aparece.

Son alrededor de 20 personas las afectadas de acuerdo a versiones de los afectados, muchos de 15, 10, 12 y hasta 24 mil pesos, pero pueden ser más.

Los afectados acudieron al local donde los atendía entre la calle Chihuahua esquina con Saltillo, donde además les avisaron que vivía enfrente donde también quedo a deber la renta por cinco meses.

LUGAR. El local donde atendía lo dejo solo, además no pagó renta enfrente donde vivía.

Miriam Almaguer, explicó que ella perdió 24 mil pesos y su evento que es una quinceañera está programado para el 02 de noviembre, contrató banquete, arreglos y una sala, así como alfombra roja.

Además está analizando levantar la denuncia, mientras tratan de pagar 30 mil pesos para tener lo que ya habían contratado.

"Nosotros empezamos a mandarle mensajes y ni contestaba, ni llamadas, queremos que nos devuelva nuestro dinero y se haga justicia porque somos muchas personas afectadas por el, el nos atendía en el local y cuando venimos a degustación venimos al restaurante de al lado, queremos que nos regrese el dinero", dijo.

Vania Rodríguez Molina, afectada explicó que su evento fue el 30 de agosto y ese día no se presentó para llevar el banquete, centros de mesa y mesa principal, costo que cubrió por 6 mil pesos, por lo que tuvo que de manera improvisada que comprar la cena en una taquería.

"Yo ya procedí, ya puse la demanda, lo que pedimos es justicia, si se pagó un dinero donde está ese dinero, pensé que solo era yo, pero de repente el señor ya no contesto los teléfonos, y donde puse la demanda me dicen que probablemente ni tiene ese nombre, queremos que ya no lo puede hacer en México o en Estados Unidos", expresó.

"Nosotros vinimos por una quinceañera también el primero de septiembre y no se presentó, solo nos dijo que si, que si, y habló un jueves y dijo que iba a llegar tarde, pero iba a llevar los arreglos, pero ese día ya no contestó, fueron cinco mil 600 pesos, lo habían recomendado pero nada", dijo Santos Eduardo, afectado.





PRUEBAS. Hizo contratos pero no los cumplió y por diferentes montos.

El dueño del restaurante que se encuentra al lado del local, explicó que si conoce a Fernando Cruz, pero se deslindó, asegurando que el comía en su restaurante y que le pidió el lugar para degustaciones, pero la persona de los banquetes está en la calle 20 y se llama Toni.

"Yo no soy de los banquetes, a mi han caído todas las broncas aquí, el venia en taxi, venia y se iba en taxi, el me quedó a deber cuentas, el jueves hace 15 días fue su última conexión, no niego que le preste mi lugar para degustación, pero me deslindo, el quedó a deber renta", expresó César, dueño del local de comida que se encuentra al lado del negocio.