Defiende guardaespaldas a Michael Jackson

Cd. de México.

Matt Fiddes, guardaespaldas que trabajó con Michael Jackson, declaró que es momento de defender a "El Rey del Pop" de las acusaciones de abuso sexual que presuntamente cometió la estrella.

El trabajador compartió en su cuenta de Instagram que el intérprete de "Billie Jean" siempre fue una buena persona con él y con su familia, además de que está consciente de que, al tratarse del hombre más famoso del mundo, pueden surgir rumores acerca de su vida privada.



"Michael quería que su vida fuera un misterio. Él entendía lo que eso representaba para los medios", escribió.



Fiddes reveló que se ha mantenido en contacto con Bill Whitefield, otro de los guardaespaldas del cantante, y juntos decidieron revelar detalles privados para evitar difamaciones.



"Como guardaespaldas vemos la verdad. Protegimos su vida y su intimidad. Sabíamos quiénes iban y venían. Este hombre estuvo rodeado de seguridad desde que era niño. Si alguien quería llegar a él, tenía que pasar por nosotros".



"Mantuvimos su vida en privado porque él no quería que fuera el espectáculo más grande del mundo, pero todo salió mal porque él ya no está aquí para defenderse", agregó.



El guardaespaldas resaltó que junto a su ex compañero, acordaron defender el legado de Jackson y su familia, y que harán lo posible por acabar con los rumores que existen.



"Puede que la gente no quiera escucharlo, pero es la verdad de dos hombres que lo conocieron bien, basados en las distintas etapas de la vida de Michael.



"Los hechos no mienten, la gente sí", sentenció Fiddes.