Defiende a Rangel

>¿Hay conflicto de intereses entre el VAR Juan Joel Rangel y los Xolos?

"Juan Joel Rangel trabaja para nosotros. Viene de Ensenada y está en la ENA, que es la Escuela Nacional de Árbitros, le da clase a árbitros en Tijuana. Le paga la Federación, no tiene ninguna relación con el club, no trata ni con directivos ni jugadores ni gana nada de eso. El franquiciatario de la ENA no puede ser del club, eso está por estatutos. Es un VAR certificado por FIFA y un tipo de 10 puntos", menciono Brizio.