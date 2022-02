Decomisan dos kilos de metanfetamina

El Departamento de Seguridad Pública de Texas —Región Sureste—, decomisó dos kilogramos de metanfetamina en la carretera US 59 en el condado de Montgomery el domingo, informó este lunes la dependencia.

"2 kilos de metanfetamina no llegarán a #Louisiana , gracias a un DPS Trooper que sospechó del conductor durante una parada de tráfico el 6 de febrero en la US 59 en Montgomery Co", publicó la oficina estatal en su cuenta de Twitter.

Agregó que elementos del Precinto 4 del condado de Montgomery ayudaron en la detección de la droga, por parte de la fórmula K9.

"Joker y su compañero estaban ayudando cuando Joker alertó sobre el vehículo, lo que llevó al arresto por delito grave".