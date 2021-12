Decomisa PC pirotecnia en puestos ambulantes

Cd. Victoria, Tam.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos llevó a cabo el decomiso de artificios pirotécnicos en puestos ambulantes en las inmediaciones del mercado Argüelles este viernes, en el primer cuadro de la ciudad, fueron alrededor de quince kilos de diferentes artefactos producidos a base de pólvora los cuales serán puestos a disposición de la SEDENA.

"Todos los días tenemos revisiones en todos los mercados, tianguis, la revisión es permanente, se les ofreció muchas veces el retirarse sin tener que llegar al decomiso, pero hoy ya fue un día en el que decidimos hacerlo porque ya era demasiada la afluencia de la gente a comprar cuetes en lugares en donde no está permitido", señaló el jefe de Inspectores de PC municipal y Bomberos, Said Salum Fares, "también se les pidió que se retiraran y no lo hicieron, y se decidió este día darles la segunda vuelta y la segunda recomendación fue inválida por ellos, y decidimos hacer el decomiso".