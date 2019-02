Declaran emergencia en poblado ruso por invasión de osos polares

Cd. de México.

"Nunca ha habido una invasión como esta de osos polares. Han estado, literalmente, persiguiendo personas", indicó Zhigansha Musin, titular de la Administración local.



Los depredadores comenzaron a llegar a Novaya Zamlya, una zona militar restringida, desde diciembre, de acuerdo con un comunicado de las autoridades de Arjángelsk, región de la que depende el archipiélago.



En los últimos días, se han visto por lo menos 52 ejemplares, algunos de ellos agresivos.



"Las personas están asustadas y temen salir de sus casas. Los padres no quieren dejar ir a sus hijos a la escuela o a la enfermería", declaró Alexander Minayev, jefe adjunto de la región, donde se declaró estado de emergencia.



Las autoridades ambientales rusas desplegaron un equipo de expertos para sedar y remover a las docenas de animales hambrientos de la isla, cuya población es de alrededor de tres mil personas.



Los pobladores han compartido videos y fotografías en redes sociales en los cuales se aprecian a los depredadores alimentándose de desechos en un tiradero local.



Los vecinos han intentado espantar a los osos con sus autos y perros, pero han fallado.



Los osos polares de Rusia son una especie amenazada, por lo que dispararles está prohibido por la ley.



No obstante, oficiales advirtieron que un sacrificio podría ser necesario para asegurar a la población, si los intentos por removerlos no son exitosos.



Buscan explicación

Las autoridades y científicos de los organismos oficiales rusos descartan que el arribo de los osos polares sea un síntoma del cambio climático, como alertan organizaciones ambientalistas.



Ilyá Mordvintsev, investigador del programa de estudios del oso polar de la Academia de Ciencias de Rusia, estima que la situación se debe a los patrones migratorios de los animales y a la acción del hombre.



El especialista destaca el pobre mantenimiento de la isla, donde al parecer los militares no han respetado las normas sobre eliminación de basura que deben seguir las empresas mineras y petroleras para evitar atraer a los osos.



Mijaíl Stishov, coordinador de programas de biodiversidad en el Ártico del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), opina que el calentamiento global contribuye a la problemática.



"Debido al cambio climático no hay hielo. Las cosas están empeorando y empeorando. Un oso polar busca comida en el hielo. Por eso ahora pasa más tiempo en las orillas en busca de comida. Si estos animales encuentran comida en la tierra, se agrupan allí. En este caso, los osos polares se han visto atraídos por un vertedero", explica.