Declaran a McAllen en estado de desastre

"La migración no es un problema de la ciudad, ni del condado, ni siquiera del estado, yo culpo a Washington de no estar buscando soluciones necesarias para encontrar una reforma migratoria o al menos para mitigar el problema aquí, En McAllen estamos haciendo lo que se tiene que hacer, tal vez no sea algo muy popular, pero es un problema de seguridad y debemos cuidar a nuestros residentes", precisó Villalobos.

Los líderes de la ciudad están tomando "pasos adicionales para prepararse, responder y mitigar la propagación del Covid-19 para proteger la salud y el bienestar públicos ...", también dice la declaración.

La declaración también dice que es necesario atender las necesidades humanitarias de los inmigrantes liberados en la ciudad, incluidas las personas que han dado positivo para el covid-19. Pero necesita mas dinero.

Según Villalobos la declaratoria de desastre es un llamado al gobierno federal para que vuelva sus ojos a la región y arreglen el sistema o bien envíen recursos para seguir procesando a los migrantes.

De acuerdo con la Declaración de Desastre de McAllen, a los funcionarios electos locales les preocupa que los grupos de caridad locales, principalmente el Centro de Respiro Humanitario de Caridades Católicas, estén abrumados por la afluencia inesperada de migrantes.

Como resultado, no hay suficiente comida, agua, refugio, atención médica en ningún otro lugar.

El alcalde Villalobos firmó la declaración de desastre el lunes y continuará por un período no mayor a siete días a menos que sea renovada.

"Haremos lo que tengamos que hacer para mantener segura a nuestra población".