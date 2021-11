Declara Nueva York emergencia por variante ómicron

Por su parte, el principal responsable de la lucha contra el coronavirus en el país, Anthony Faucci, ha reconocido este sábado que o le "sorprendería" que la variante ómicron estuviera ya en suelo estadounidense.

"No me sorprendería que estuviera. No lo hemos detectado aún, pero cuando hay un virus con este nivel de transmisibilidad y ya hay casos por viajes en Israel, Bélgica y otros países... cuando hay un virus así, es casi imposible que no se extienda por todas partes", ha afirmado Fauci en declaraciones a la cadena NBC.

Numerosos países --incluido Estados Unidos-- han vetado la entrada de turistas internacionales desde Sudáfrica, donde primero se detectó la nueva variante, y sus países vecinos del sur del continente africano.

El propio presidente estadounidense, Joe Biden, tildó esta decisión como una "medida de precaución" ante el rápido avance de esta variante, e invitó a los ciudadanos del país a que se vacunasen. "Necesitamos que más estadounidenses de todos los grupos de edad reciban esta protección que salva vidas", señaló.

Además, Hochul está haciendo llamamientos a la población para que usen mascarilla, se vacunen y reciban dosis de refuerzo.