Deciden los alumnos si se ejercitan en escuela

"Hoy no pueden exigir al alumno porque él tiene que escoger qué sí y qué no, puede escoger si juega o se queda sentado". Profesor de Física.

Hace 40 años las cosas eran diferentes, un estudiante de primaria o secundaria realmente hacía ejercicio en la materia de Educación Física, pero ahora todo ha cambiado el estudiante es el que decide si participa o no.

Jorge, ahora un trabajador de maquiladora, recuerda que hace muchos años cuando estaba en la secundaria, la hora de física significaba: primero correr varias vueltas a la cancha, luego decidir en qué grupo jugar, si fútbol, basquetbol o volibol, además había entrenamiento para los que deseaban participar en salto de longitud, jabalina y lanzamiento de disco.

NO LOS QUIEREN CANSAR

Un maestro, Licenciado en Educación Física, quien prefirió guardar el anonimato, explicó que antes la educación en la materia era mucho mejor, ahora todo es diferente.

Todo acarrea una cadena de problemas, sobre todo de salud para los alumnos ante la tecnología, la mala alimentación -que hay en las escuelas y en casa-, que se anexa a que no todos hacen ejercicio.

"Sí hay competencias, pero son juegos escolares, donde tú solamente seleccionas y te eliminas, antes teníamos un bimestre para enseñar un deporte a todo el grupo y el ejercicio era parejo para todos, hoy solo nos piden que pongamos competencias lúdicas, que son juegos", dijo.

EL ALUMNO DECIDE

De tal forma que a la hora de clase de educación física, el alumno decide, si participa o mejor ve como lo hacen los demás, nadie lo puede forzar.

"Antes era mejor, se cambió a lo lúdico para no cansar al alumno físicamente, hoy no pueden exigir al alumno porque él tiene que escoger qué sí y qué no, puede escoger si juega o se queda sentado observando a los que juegan algo, prácticamente solo invitas y al que quiera", expresó.

Desde hace tiempo las autoridades han hecho oídos sordos, pero el problema se sigue generando, mala alimentación en las cooperativas y mucho uso de tecnología.

"Todo eso hace que la actividad física del alumno se vaya para abajo, no rinde, la alimentación en las cooperativas es chatarra, no ayuda y acarrea problemas de salud", recalcó el maestro en educación física.

Recientemente un video se hizo viral en redes sociales, donde una madre se quejó que su hijo y sus compañeros de una escuela, se habían sentido mal, habían vomitado por hacerlos correr 10 minutos, lo que generó críticas.

Antes practicaban

>Futbol

>Volibol

>Atletismo

>Salto de longitud

>Lanzamiento de disco

>Jabalina

ANTES. Había carreras, salto de longitud y lanzamiento de disco.

MUY DIFERENTE. Ya no quieren cansar a los alumnos.