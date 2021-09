Debuta en nuevo género musical

Luego del dueto con Benny Ibarra en "Todo Va a Estar Ok", el también llamado "Ángel del Rock" se unió al grupo El Plan, de música regional mexicana, cumbia y otros géneros, originaria de Monterrey, Nuevo León, para hacer una nueva versión de uno de sus clásicos, "Sueños Compartidos".

A DUETO

"Hay toda una generación que ha tomado esta canción por más de 30 años como uno de los temas más emblemáticos de lo que yo produje, lo cual es un halago, pero cuando alguien llega y dice que quiere grabar una versión nueva de lo tuyo y te piden autorización, en principio se las di.

"Y luego me di a la tarea de escuchar lo que ellos hacen y me gustó, creo que son un proyecto distintivo y eso me llevó a hacer el dueto", expresó el argentino de 72 años.

Por su parte, Jair Alcalá, integrante y productor de la agrupación regia, contó que la canción forma parte de su disco Pa´ la Pista y Pa´l Pisto, que incluye también colaboraciones de artistas como Bobby Pulido, Morenito de Fuego y Pepe Elizondo.

"El acercamiento con el señor Laureano se dio a través de nuestro publicista y nos aventuramos a invitarlo a hacer una versión muy distinta de uno de sus éxitos.

TRABAJA A DISTANCIA

"No pensamos que fuera aceptar, pero para nuestra sorpresa lo hizo y descubrimos a una persona profesional en toda la extensión de la palabra y muy sencilla", agregó Alcalá.

La melodía la trabajaron a distancia durante varios días, pero para grabar el videoclip sí se reunieron y fue hasta entonces que los músicos de El Plan y Laureano Brizuela se conocieron en persona.

El audiovisual se realizó en la Colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León, a cargo de Diego Flores y Héctor Porra.

"Estoy contento con el trabajo que han hecho. Me parece que esta es una oportunidad de llegar a un nuevo nicho de audiencia, a una más joven", consideró Brizuela.

El argentino adelantó que el año que entra hay planes de acompañar a Benny Ibarra en una gira por Estados Unidos, además de hacer juntos más música.