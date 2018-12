Debió Cristiano Ronaldo ser ganador del Balón de Oro

Madrid, España.

Rivaldo, embajador de la casa de apuestas Betfair, asegura que aunque "Luka Modric hizo un gran año ganando la Champions y ayudando a que Croacia alcanzase la final del Mundial", su voto "habría sido para Ronaldo".



También recalcó Rivaldo que Messi tenía que haber estado como mínimo en el top 3.



"Es más", añadió, "Ronaldo y Messi han tenido un rendimiento sólido y han sido decisivos en sus clubes. No hay motivos para este cambio de tendencia".



En relación a la ausencia del astro portugués en la gala del Balón de Oro, indica que "la ausencia de Ronaldo está motivada por un sentimiento de injusticia. Sus expectativas no se cumplieron después de una temporada de tanto éxito".



Rivaldo ofreció su opinión acerca de que la final de la Copa Libertadores se dispute en Madrid, con la que se mostró en desacuerdo.



"Es un sin sentido. La decisión de jugarla en Madrid es mala para Argentina y su seguridad, muchas personas empezarán a pensar que Argentina no está en condiciones de albergar eventos de prestigio. Deben afrontar el problema y no huir a otro continente".