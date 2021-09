De vuelta a los escenarios

Desgraciadamente aún no podemos celebrar en grande como estábamos acostumbrados en estas fechas todos los mexicanos, porque de verdad es un orgullo haber nacido en este país* Rocío Banquells, Cantante y actriz

"Desgraciadamente aún no podemos celebrar en grande como estábamos acostumbrados en estas fechas todos los mexicanos, porque de verdad es un orgullo haber nacido en este país, pase lo que pase, seamos como seamos, México es uno de los más grandes países que hay en el mundo y lo dice su historia, su música, su arte, todos nuestros pueblos mágicos, en fin, tenemos una historia en todos los aspectos, todos los estados de la República tienen unos trajes típicos que son una maravilla, con unos colores y bordados, únicos...", comenta Rocío Banquells.

GRAN MANCUERNA

La intérprete de éxitos como "Luna mágica", "Este hombre no se toca", "Abrázame" y muchos más, señala que en esta ocasión además de sus temas más pedidos por sus seguidores sorprenderá cantando temas mexicanos icónicos junto a Manoella Torres.

"Y bueno también, aunque cantemos música vernácula, la verdad es que no somos cantantes rancheras, Manoella es baladista romántica y yo soy más rockera, canto pop, y aunque yo he hecho discos de música mexicana, no me considero una cantante de música vernácula como la señora Aida Cuevas, pero sí vamos a cantar canciones icónicas de nuestro país que nos llenan de mucho orgullo", adelanta.

También aprovechó para expresar su admiración por la estadounidense que escogió hacer su vida en México y también recordó a su propio padre que, desde el momento que llegó al país se enamoró de su riqueza cultural y alimenticia.

AFORTUNADA

Por otro lado, también enfatizó lo afortunada y agradecida de seguir trabajando en lo que más le gusta, que es cantar y actuar, después de que la industria del entretenimiento sufrió debido a la pandemia.

"Es una bendición formar parte de este regreso, ese día si habrá función de la obra de teatro "Rosa de dos aromas" en donde también participa Sylvia Pasquel y terminando corriendo me voy al lugar del concierto para arreglarme y cantar, primero seré actriz y después cantante (risas), estoy en dos lugares que si fueron muy golpeados por esta pandemia. Los actores que tenemos el orgullo de representar al teatro mexicano, agradecemos que aún lo podemos hacer y también poder estar en un espacio que nos brinda una oportunidad de trabajo", indica.