De tour con Rhapsody

Ciudad de México

Como parte de su gira Rhapsody, Brian May y Roger Taylor, miembros fundadores de la banda de la británica de rock Queen, anunciaron que darán 23 conciertos en Estados Unidos y Canadá en 2019.

Producida por Live Nation, la gira iniciará el 10 de julio en el Vancouver Rogers Arena y concluirá el 23 de agosto en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte, con una experiencia de concierto completamente nueva.

También se incluyen conciertos el The Forum en Los Ángeles, el último lugar donde tocaron en América del Norte el 15 de septiembre de 1982, y el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, donde se dio una actuación memorable de Queen+Adam Lambert el 17 de julio de 2014.

LOS VERÁN DE NUEVO

De igual manera, se ofrecerán presentaciones en Tacoma, Washington; San José, California; Phoenix, Arizona; Dallas y Houston, Texas; Detroit, Michigan; Toronto, Ontario (Canadá); Washington, DC; Pittsburgh y Filadelfia, Pensilvania; Boston, Massachusetts; Chicago, Illinois; Saint Paul, Minnesota; Columbus, Ohio; Nashville, Tennessee; Ft. Lauderdale y Tampa, Florida; Nueva Orleans, Luisiana; y Atlanta, Georgia.

Los músicos estarán acompañados del cantante estadounidense Adam Lambert, quien se ha encargado de la voz en algunas presentaciones de la banda desde 2009, incluida su gira por Europa en la que ofrecieron 26 fechas; el grupo lo completan Spike Edney en los teclados, Neil Fairclough en el bajo y Tyler Warren en la percusión.

TOMA ESTAFETA

Lambert, de 34 años, ha interpretado los temas más representativos de Queen como "Another One Bites the Dust" y "We Will Rock You", con los que suelen rendir homenaje a Freddie Mercury, quien murió en 1991 a los 45 años de edad.

"Estamos listos para América y tenemos muchas ganas de volver", señaló Roger Taylor mediante un comunicado difundido en la página oficial de Queen.

En su oportunidad, Brian May refirió que esta es una gran oportunidad.

"Nuestra última gira presentó nuestra producción más ambiciosa y nos dio los mejores resultados, así que decidimos destrozar el récord y volvernos más ambiciosos ¡Cuidado Estados Unidos!".

Desde que Adam Lambert compartió el escenario con Queen por primera vez en la final de American Idol 2009, sus actuaciones dinámicas han revitalizado a la banda y han encantado a los fanáticos de todo el mundo.

Su primer espectáculo completo juntos entusiasmaron a una multitud de medio millón de personas en Ucrania, Kiev, en junio de 2012 y desde entonces, el talento de May y Taylor se han combinado con la destreza vocal de Lambert.

Adam Lambert señaló que para estas presentaciones han diseñado un nuevo espectáculo visual que replanteará canciones icónicas

"¡Estamos encantados de desvelarlo!".