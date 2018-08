De rockstar... ¿a actor?

Cantante, compositor, escritor y posiblemente... actor.

Si a José Madero, ex líder de Panda y ahora intérprete solista y autor de libros, le proponen un personaje en alguna serie de televisión para la que pueda funcionar, no lo pensaría tanto.

"Uno nunca puede decir que no, absolutamente. No es mi prioridad, y no lo tengo contemplado, pero como me han preguntando si lo haría, lo he pensado y puede ser que sí", comentó Madero.