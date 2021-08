De galán a héroe del cine

Charles Robert Redford Jr., nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, ha forjado una carrera de poco más de 60 años como actor, cineasta y activista. Sus padres fueron Martha Hart y Charles Robert Redford; tiene un medio hermano, William, del primer matrimonio de su padre. Es de ascendencia inglesa, escocesa e irlandesa.

Asistió a la escuela secundaria de Van Nuys, donde fue compañero de clase del lanzador de béisbol Don Drysdale. En sus propias palabras, siempre se consideró un "mal estudiante", que prefería enfocarse en lo que pasaba fuera del aula y se apasionaba más por el arte y los deportes.

Tras graduarse de secundaria en 1954, asistió a la Universidad de Colorado Boulder. Mientras estuvo allí, trabajó en un restaurante y bar llamado The Sink, donde comenzó a beber mucho y, como resultado, perdió su beca y fue expulsado de la escuela. Acto seguido se fue a viajar por Europa, viviendo en lugares como Francia, España e Italia. Más tarde estudió pintura en el Pratt Institute de Brooklyn y tomó clases en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas de Nueva York.

El 9 de agosto de 1958, en Las Vegas, Nevada, Redford se casó con Lola Van Wagenen. Tuvieron cuatro hijos: Scott Anthony (quien falleció a los pocos meses de nacido), Shauna Jean (1960), David James (1962-2020) y Amy Hart (1970). Lola y Redford se divorciaron en 1985.

Su debut como actor en Broadway fue con un pequeño papel en Tall Story (1959), seguido de obras como The Highest Tree (1959) y Sunday in New York (1961). Su mayor éxito sobre los escenarios neoyorquinos fue al lado de Elizabeth Ashley en la puesta de 1963 de Barefoot in the Park, de Neil Simon.

SUS INICIOS

A inicios de los 60 dio el salto a la televisión, apareciendo en episodios de series famosas como Maverick, Tall Story, Perry Mason, Naked City, Alfred Hitchcock Presents, La Dimensión Desconocida, The Defenders y The Untouchables, entre otras. Por su participación en Alcoa Premiere, en el episodio "The Voice of Charlie Pont" (1962), Redford obtuvo su primera nominación al Emmy como Mejor Actor de Reparto.

Ese mismo año incursionó en el cine en la película War Hunt (1962), de Denis Sanders, al lado de John Saxon y Sydney Pollack. Más adelante coprotagonizó con Natalie Wood la cinta Inside Daisy Clover (1965), que le valió un Globo de Oro a la Mejor Estrella Nueva.

Luego del éxito moderado de Barefoot in The Park (1967), adaptación al cine de la obra de Neil Simon que Redford había interpretado en Broadway, finalmente le llegó el papel que lo lanzó a la fama: el coprotagonista de Paul Newman en Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), de George Roy Hill.

El buen recibimiento de crítica y público se acrecentó con proyectos taquilleros como Jeremiah Johnson (1972) y en especial El Golpe, un reencuentro con Newman, por el que fue nominado a un premio Óscar. Ese mismo año, también actuó junto a Barbra Streisand en The Way We Were. El cierre de su década fue de oro gracias a Todos los Hombres del Presidente (1976), considerada por muchos como su mejor película.

Redford inició la década de los 80 con un reto distinto, convirtiéndose en cineasta con la cinta Ordinary People (1980), que fue aclamada por la industria, ganando cuatro premios Óscar, incluidos Mejor Película y Mejor Director para Redford.

La buena racha siguió con Brubaker (1980) y Out of Africa (1985), al lado de Meryl Streep y que fue un enorme éxito de taquilla y ganó siete premios Oscar, incluida Mejor Película. Su carrera como director continuó con A River Runs Through It, en 1992, y con Quiz Show (1995), nominada a Mejor Director y Mejor Película.

En 2002, recibió un segundo Premio de la Academia, ahora por su trayectoria, en 2002. También cuenta es su historial con un BAFTA, dos Globos de Oro, el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria y la Medalla Presidencial de la Libertad. En 2014, la revista Time lo nombró una de las 100 Personas Más Influyentes del Mundo.

En julio de 2009, el histrión se casó con su pareja de años, Sibylle Szaggars, en un hotel de Hamburgo, Alemania. Ella ya vivía con Redford desde la década de los 90. El actor tiene siete nietos.

El Mejor (1984)

EL FENÓMENO SUNDANCE

Con las ganancias que comenzó a generar como actor, incluyendo los jugosos salarios de Butch Cassidy and the Sundance Kid, Downhill Racer y El Golpe, Redford compró una extensa zona para esquiar en el lado este de la montaña Timpanogos, en Utah, llamada Timp Haven, que pasó a llamarse Sundance.

El Festival de Cine de Sundance, dirigido a cineastas independientes en Estados Unidos, se inauguró en Salt Lake City, en Utah, en agosto de 1978 (primero se llamó Festival de Cine de Utah). Fue fundado por Sterling Van Wagenen, director de la compañía Wildwood de Robert Redford, y John Earle, de la Comisión de Cine de Utah. La edición de 1978 contó con películas de calibre como Amarga Pesadilla, de John Boorman; Vaquero de Medianoche, de John Schlesinger, y Calles Peligrosas, de Martin Scorsese.

Desde que fundó el Instituto Sundance, en 1981, Redford ha estado profundamente involucrado con el cine independiente. A través de sus diversos programas de talleres y festival de cine popular, Sundance ha brindado el apoyo que tanto necesitan los cineastas que no se manejan bajo el mainstream de Hollywood.

SUS CLÁSICOS

Con una filmografía que abarca 83 créditos como actor, 55 como productor y 10 como director, es difícil hacer una selección de este monstruo de la interpretación. Por eso, decidimos sólo retomar sus cinco papeles mejor calificados por crítica y público.

Butch Cassidy and The Sundance Kid (1969), Jeremiah Johnson (1972), El Golpe (1973), Y Todos los Hombres del Presidente (1976)

| Butch Cassidy and The Sundance Kid (1969).

| Jeremiah Johnson (1972).

| Y Todos los Hombres del Presidente (1976).

| El Golpe (1973).