¡DE ARMAS TOMAR!

Atlanta, E.U.

Carneros de Los Ángeles tienen confianza en su gran ofensiva, comandada por Jared Goff, para anotar puntos y obtener el triunfo ante Patriotas de Nueva Inglaterra, este domingo en el Super Tazón LIII.

Goff es un mariscal de campo cerebral que lanza con precisión. Los corredores Todd Gurley y C.J. Anderson combinan velocidad y potencia, los receptores Brandin Cooks, Robert Woods y Josh Reynolds y las alas cerradas Tyler Higbee y Gerald Everett.

"Los 11 jugadores somos un arma peligrosa, no sabes quién va a bloquear, quién tiene la barrida de mosca, quién va a correr a gran profundidad y quién va a quedarse corto y si nuestro mariscal de campo va a correr", dijo Woods a NFL.com.

Los Rams ocuparon el segundo lugar en puntuación (32.9) y ofensiva total (421.1) en 2018 en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), lo que será una amenaza constante para la defensiva de los Patriotas.

Woods agregó "tener dos alas cerradas, dos respaldos, múltiples receptores, un mariscal de campo que pueda tomar decisiones inteligentes y no lanzar la pelota. Creo que todas estas cosas hacen que nuestra ofensiva sea muy peligrosa".

Los Carneros saben que los Patriotas seguirán comprometidos a detener a Gurley y al juego terrestre, "si no detiene la carrera, no nos detendrá en absoluto. No va a detener la carrera, la acción de juego, no vas a estar listo para nada de eso", dijo Josh Reynolds a NFL.com.

En el sistema de McVay, Goff utilizó la acción de juego más alta en la NFL esta temporada (35.2 por ciento). Si los Patriotas quitan el juego terrestre y evitan la acción de juego, los Rams aún creen que tienen cazadores de pases que pueden jugar y aprovechar el domingo.

"A menos que tengas un secundario All-Star allá atrás, habrá algunos desajustes, incluso en las alas cerradas", finalizó Reynolds.