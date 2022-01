David Bowie en poder de la Warner

La discográfica Warner Chappell ha anunciado este lunes la compra de las obras de David Bowie como compositor, lo que incluye 26 álbumes de estudio, desde el disco de debut David Bowie, lanzado en 1967, hasta el último, Blackstar, de 2016, año de la muerte del artista a los 69 años. La compañía no ha revelado el precio de adquisición de la colección, pero el diario The New York Times estima el valor en más de 220 millones de euros. Después de esa transacción realizada con los herederos del artista británico, casi todo el trabajo de la estrella estará bajo un mismo techo corporativo.

La editorial de música estadounidense y subsidiaria de Warner Music Group tendrá los derechos de publicación musical global de más de 400 canciones del artista, incluidos los grandes éxitos Space Oddity, Changes, Ziggy Stardust, Let´s Dance y Heroes. El trato también abarca el disco póstumo Toy, grabado en 2001 —pero que nunca llegó a publicarse debido a divergencias con la discográfica— y que verá la luz finalmente este viernes. El acuerdo también incluye el material de la efímera banda de Bowie llamada Tin Machine, además de otros proyectos.