Darán descuentos en Predial y recibos de agua a familiares de desaparecidos en Ciudad Victoria

Además del Predial y agua potable se revisará en qué otros cobros o servicios proporcionados por el Ayuntamiento victorense se podría otorgar descuentos a familias que demuestren contar con al menos un familiar en calidad de desaparecidos, mientras que los apoyos alimenticios serán para niños huérfanos que hayan quedado a cargo de sus abuelos por la pérdida de ambos padres ya sea víctimas de desaparición forzada o de otros delitos de alto impacto.

En este sentido, indicó que por el momento no se conoce el número de las personas que podrían resultar beneficiadas con estos apoyos, si bien, en el Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos ronda alrededor de las 150 familias existen otros colectivos e inclusive familias que no se han acercado para formar parte de alguna de estas agrupaciones, "a nivel estatal hay entre nueve y diez mil desaparecidos – de manera oficial –, pero eso es cuatro o cinco veces más lo que nosotros consideramos que pudiera ser... aquí en Victoria no tenemos la estadística real".