Dará conciertos sólo a vacunados

En la publicidad de ambos eventos se aclara que es imprescindible presentar tarjeta de vacunación.

"Estamos haciendo una gira que se llama Cristian Castro Hits Tour en homenaje a Juan Gabriel y José José", indicó Darío de León, mánager del artista.

GRAN DECISIÓN

La decisión de solo permitir el acceso a personas vacunadas, obedece a empresarios, gobiernos y autoridades de la salud de cada ciudad donde se presentará el cantante, agregó.

"En Puerto Rico están exigiendo que toda la gente traiga su certificado de vacuna. Si no está vacunada no entra. En Dominicana, también. Se había dicho que sólo iban a pedir la prueba (de Covid), pero no", explicó el mánager.

De León, quien ha trabajado con artistas como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Miguel Bosé y Lupita D´Alessio, entre otros, señaló que esta es la primera vez en el medio que solicitan una vacuna al público para ingresar a un concierto.

"Nunca había vivido una crisis tan grande, demasiado grande y que se sigue dilatando porque va a estar lenta la vacunación", declaró.

En Estados Unidos y República Dominicana están solicitando la vacuna para evitar posibles contagios entre el público que asiste a los eventos.

SIN EXCEPCIONES

En el concierto de mañana se instalará gente de seguridad para hacer el chequeo normal, así como personal de lo que sería la Secretaría de Salud en Puerto Rico, para que quien no lleve el certificado no lo dejan entrar, aunque tenga boleto.