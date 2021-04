Daniela Berriel interpondrá nueva denuncia contra supuesto agresor

"Sucedió un acto de enorme corrupción y de una gran injusticia. Estamos desilusionados del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado de Guerrero.

"El señor (Eduardo 'N') pidió que se le hiciera una muestra de sangre para que se comparara con el material genético de Daniela", dijo Olea.

El defensor legal contó que fue el martes pasado que el equipo del acusado pidió la prueba de sangre, y que el jueves un perito químico determinó que la comparación entre la sangre de Eduardo 'N' y el material genético que se encontró en Berriel no era compatible.

"(Dijo) Que sí había la muestra de un masculino, pero que no era Eduardo. En virtud de eso, su defensa pidió una audiencia de sobreseimiento, y entonces el juez consideró, y así fueron sus palabras a la audiencia: 'Sí la violaron, pero no tengo evidencia de que haya sido Eduardo'", añadió.

Olea detalló que a pesar de que no se haya encontrado material genético del acusado no significa que el hecho delictivo no se haya cometido, y que la irregularidad entre el veredicto y los hechos era evidente puesto que Eduardo 'N' y sus testigos dijeron que sí estuvieron en el lugar y momento donde ocurrió la violación.

"Tenemos que presentar un recurso de apelación, que se vence el día miércoles; lo presentaremos en tiempo y forma. Y la siguiente semana presentaremos una serie de denuncias penales en contra del juez, del perito, de los abogados de Eduardo y del propio Eduardo por actos de corrupción", afirmó.

Berriel, quien acudió a la entrevista para el programa Venga la Alegría en compañía de sus padres, Mario Alberto Berriel y Viviana Lozoya, aseguró que ya no tiene miedo ni de su agresor ni de la situación misma, puesto que se ha visto apoyada tanto por su familia como por muchas mujeres, varias de ellas supuestas víctimas de Eduardo 'N'.