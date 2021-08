Dan respiro las remesas; apuntalan recuperación en Tamaulipas

Los más de 10 mil millones de pesos equivalen a un aumento con respecto al mismo periodo de tiempo pero del año 2020, en donde fueron 444 millones de dólares los que equivalen a ocho mil 836 millones de pesos.

El aumento en las divisas enviadas por los paisanos representa en algunos casos la oportunidad de cerrar el mes para los familiares que viven en Tamaulipas quienes sufren el impacto de la pandemia del Covid-19 tanto en la salud como en la economía.

En el área del envío de dinero, ahora el dinero llega a través de transferencias electrónicas de dinero, en donde más del 70 por ciento de los recursos que llegan al estado arriban de esta forma, en menor medida con las empresas dedicadas al servicio de Money Orders.

Uno de estos casos es el de José Luis, un joven originario del municipio de Güémez, quien al inicio de la pandemia del Covid, decidió viajar a los Estados Unidos para buscar una oportunidad de trabajo, la cual encontró en el ramo de la construcción.

José Luis envía cada dos semanas entre 150 y 200 dólares para su esposa, su hija y su madre, quienes encontraron en este recurso una opción para poder sortear los gastos de la casa ante la falta de empleo.

"Mi nuera trabajaba en una zapatería, pero en junio o julio del año pasado la corrieron, lo bueno es que nos llega el dinero de mi hijo, si no la verdad no sabríamos cómo hacerle, por que no nos completaríamos" indicó la mamá de José Luis, la señora María Mesa.

Existe gran dependencia

- A nivel nacional las remesas representan 2.9% del Producto Interno Bruto, mientras que en entidades como Michoacán la proporción llega a ser de poco más del 10%.

¿Y A CÚANTO EQUIVALE...?

-En el primer semestre del año 2021, ingresaron a Tamaulipas 529 millones de dólares de remesas enviadas de los Estados Unidos.

-Esta cantidad equivale a 10 mil 543 millones de pesos.

-A nivel nacional son 23 mil 618 millones de dólares los que los mexicanos han enviado al país de los Estados Unidos.

-Ese monto equivale al presupuesto para gastar en el 2021 de los estados del noreste de México como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.