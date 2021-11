Dan premio 'Fósil del Día' a México por política climática

México obtuvo un "Fósil del Día" o "Fossil of the Day", premio que otorga Climate Action Network (CAN) a aquellos países que dicha red considera como los peores en términos de progreso en las negociaciones de la COP26 y en acción climática.



"México ha trabajado duro para ganar su premio de Fósil del Día. Clasificado como el decimotercero emisor de CO2 más grande del mundo, no está precisamente encabezando la transición energética", apuntó en un comunicado la coalición que integra más de mil 500 organizaciones de la sociedad civil.