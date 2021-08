Dan máxima calificación al Distrito Escolar MCISD

Y es que el distrito obtuvo el grado Superior A, el cual es el más alto en la evaluación del manejo de finanzas y sistemas de reporte. Estes el décimo noveno año consecutivo que la jurisdicción escolar recibe esta distinción bajo el sistema de responsabilidad económica.

Bajo el sistema Texas School FIRST (Financial Integrity Rating System of Texas) desarrollado en 2001, por TEA en respuesta a la ley del senado 875 de la legislatura 77; la meta primaria de las escuelas FIRST es alcanzar la, se anima a los sistemas de educación pública al manejo transparente de los recursos económicos, un objetivo debido a la complejidad de la contabilidad asociada con el sistema financiero del estado.

Este año, las calificaciones se basaron en análisis realizado sobre los datos del personal y los estudiantes, y los datos financieros presupuestarios y reales para el año fiscal.

Carol Pérez, superintendente de MCISD, dijo que implementan medidas para ofrecer transparencia a los contribuyentes.