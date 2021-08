Dan gaseros 24 hrs. al Gobierno para el acuerdo

Tras reunirse con representantes de Gobernación y de la Jefa de Gobierno , Claudia Sheinbaum , a quienes les entregaron un pliego petitorio, Enrique Medrano, vocero del Gremio , explicó que aunque las autoridades entendieron la situación que viven los comisionistas, no se logró un acuerdo, por lo que se estableció un plazo de respuesta.

"A grosso modo, quedaron de resolver en 24 horas la situación; es el último voto de confianza que le vamos a dar al Gobierno o de lo contrario vamos a tener que tomar otra serie de medidas para poder resolver esta situación", dijo.

En tanto, el ingeniero Raúl Cabral, pidió al Gobierno ser sensible ante la situación de los gaseros que llevan el gas LP a los hogares y negocios, dado que con el tope máximos a precios de venta al público, los comisionistas se han quedado con un margen de operación de 50 centavos, que son suficientes para cubrir su operación diaria y poder pagar salarios.

"Esperamos que el Gobierno sea sensible de que tenemos un problema muy grande, es el último voto de confianza que le damos al Gobierno. Se ingresó, tanto a Gobernación como a la Ciudad de México este pliego petitorio, hoy se formalizó ese pliego, ya un documento oficial, y esperamos las 24 horas para que nos den respuesta.

PIDEN INCLUSIÓN

"Lo que pedimos es que nos incluyan en sus arreglos y negociaciones con las empresas y en sus estrategias, este precio no fue una ocurrencia, fue una estrategia y no estamos dentro de ella, pedimos que nos incluyan para tener una respuesta favorable porque sino, simple y sencillamente no podemos trabajar, esa es la consecuencia de todo esto, pasaremos a ser parte de la estadística de desempleo que sigue en crecimiento", advirtió Cabral.

En la conferencia de prensa que dieron por la mañana, el Gremio Gasero dijo que al no tener las condiciones ni los recursos para trabajar, será necesario que detengan nuevamente sus operaciones, como lo hicieron la semana pasada.