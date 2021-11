Dan detalles de Latin Grammy

Aunque Carlos Rivera, Ana Brenda Contreras y Roselyn Sánchez, los conductores de los Latin Grammy 2021, no quisieron dar muchos detalles sobre las presentaciones que se podrán ver mañana, durante la ceremonia de premiación, el cantante mexicano reveló que tendrá más de un rol durante la cita.

"También voy a cantar, que eso también me alegra un montón. Me pongo el sombrero de presentador, me lo quito, canto y otra vez me lo vuelvo a poner", comentó ayer, en rueda de prensa; "tengo muchas ganas porque, además, esa parte va a ser muy especial".