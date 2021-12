Dan Chivitas Sub 16 la cara, ¡son campeones!

El equipo menor del Rebaño fue el representativo que dio la cara por la institución este semestre, luego de que el primer equipo se quedó eliminado en Repechaje y las categorías Sub 20, Sub 18 y el Tapatío, no lograron clasificar a la Fase Final.

Únicamente el equipo femenil, que también tuvo un gran torneo, fue cuarto lugar general, sin embargo se quedó en la instancia de los Cuartos de Final.

"¡Muchas felicidades por este campeonato Chivas Sub16!

Gracias por inyectar entusiasmo a nuestro proyecto de cantera y al futuro de nuestra institución", escribió el presidente Amaury Vergara en su cuenta de Twitter.