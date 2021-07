Dan a esposa de Yunes candidatura

La designación del PAN, aseguró Lobeira, pretende ser temporal, a la espera de que el Tribunal Electoral federal le reasigne la candidatura Yunes, quien ya fue dos veces alcalde de Boca del Río y ex candidato a la gubernatura.

"He aceptado suplirlo temporalmente en su candidatura; lo hago por amor a él, como su compañera, como su equipo incondicional, pero sobre todo por amor a mi ciudad y a mis hijos. No podemos permitir que a Veracruz le cancelen de un plumazo un futuro tan brillante como el que Miguel, junto con toda la gente, puede construir, pero que no quepa duda, en unos días, Miguel va a regresar.

"Será un honor encabezar, aunque sea sólo por unos días, a este gran equipo que hemos formado desde hace muchos años; cada uno de ustedes tiene toda mi admiración y gratitud, porque sé del enorme esfuerzo que hacen en sus colonias para seguir convenciendo a la gente que un gobierno sensible y pone por delante el bien de la mayoría, sí es posible", señaló en un video.

El registro de Lobeira como no militante, aceptado el pasado miércoles, fue enviado ayer al Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul.

"Acuerdo COE-179/2021 de la Comisión Organizadora Electoral, mediante el cual se declara la procedencia de registro de precandidatura de la fórmula encabezada por la C. Patricia Lobeira Rodríguez a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Veracruz", dice la cédula de publicación.