Dan a conocer el nombre del actor que interpretará a David Bowie en biopic

Si hay un artista del que nunca se deja de hablar, ese es David Bowie. Con una amplia carrera discográfica y un aniversario luctuoso que irónicamente está muy cerca de su cumpleaños, el Starman tuvo varias aportaciones no solo en la música, sino también en el cine, la fotografía, moda y arte. En su momento tuvo múltiples referencias que hasta hoy siguen vigentes. Por eso y muchas razones más, es que ahora el cantante de Brixton tendrá su propia biopic.

La película tendrá por nombre Stardust, y de acuerdo a los informes de Deadline, el papel principal, es decir, el de David Bowie, será interpretado por el actor y músico Johnny Flynn, quien estará acompañado por Marc Maron como el publicista de Bowie, y Jena Malone como la primera esposa del intérprete de “Space Oddity”, Angie.

El filme explorará el primer viaje de David a Estados Unidos a principios de los 70, época en la que conoció a The Velvet Underground, Iggy Pop, Andy Warhol y en la que le ayudó a crear a su primer alter ego, Ziggy Stardust. El soundtrack, por otra parte, incluirá varias de las presentaciones de David Bowie que los fans han visto en la época de los 70 y 80.

La parte del guión corresponderá a Christopher Bell, quien es conocido por el filme The Last Czars, mientras que de la dirección se encargará Gabriel Range. En cuanto a la fecha, hasta ahora no se sabe, pero se espera que la filmación comience en junio de este año.

Y a todo esto, ¿quién es Johnny Flynn?A sus 35 años, este actor cuenta con un historial que incluye algunas películas y series de televisión. Originario de Johanesburgo, Sudáfrica, Johnny ha participado en películas como Clouds of Sils Maria (2014), donde aparece Juliette Binoche y Kristen Stewart, y en Song One (2014), con Anne Hathaway.

En 2015 se unió a la serie de televisión Brotherhood, y en 2018 a la serie Lovesick. También ha aparecido en Genius como la versión joven de Albert Einstein y en Vanity Fair, la mini serie de televisión.

También es cantante y ahora se sumerge en tan importante proyecto en el que tendrá que quitarse 10 años menos para dar vida a un joven, experimental y artístico David Bowie cuya vida, a partir de los 23 años, no vuelve a ser la misma; especialmente después de conocer la música estadounidense, las drogas, el arte y una forma de vida muy distinta a la que estaba acostumbrado en Reino Unido.