Da sentido adiós a su abuelo

Miami, Florida

El cantautor español Alejandro Sanz conmovió en redes sociales al publicar un sentido mensaje de despedida a su abuelo Teo.

En un mensaje en Instagram, el artista de 49 años expresó su pesar por el fallecimiento de su abuelo, lo que generó reacciones de solidaridad de miles de sus seguidores.

"Hoy se nos fue nuestro Teo. Nuestro abuelo Sanzero. Te queremos abu. ¿Te preguntabas si me daría cuenta? No es que me dé cuenta es que te voy a echar mucho de menos guapo. Tu familia Sanzera te quiere corazón bello", escribió Sanz.

A manera de homenaje, el cantautor, quien reside en Miami, posteó una imagen de su abuelo sentado aparentemente hablando y mirando fijamente a la cámara.