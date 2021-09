Da pandemia fugaz ´respiro´ a la ciudad

´´En el período comprendido del primero de enero a ayer seis de septiembre, se han brindado un aproximado a los 350 apoyos funerarios´´.* Adalberto Elizondo, Titular de COEPRIS.

La pandemia del Covid-19 dio un respiro provisional a la ciudad Reynosa y dejó un fin de semana sin casos nuevos y sin defunciones, pero la buena racha se quedó atrás, ya que el lunes se reportaron 57 casos y 3 defunciones.

Este sábado y domingo no hubo casos nuevos, tampoco defunciones asociadas a la pandemia.

Pero todo fue un espejismo, ya que acuerdo a la estadística estatal: ayer lunes se reportaron 57 casos nuevos y tres defunciones en edades de los 40, 62 y 72 años de edad.

El pasado 03 de septiembre fueron 56 nuevos casos y sin defunciones, pero el 02 de septiembre 10 casos nuevos y dos fallecimientos y el 01 de septiembre fueron 49 nuevos casos y dos defunciones

En Reynosa a la fecha se llevan un total de 10 mil 7717 casos, mil 260 defunciones, 135 casos en investigación y 296 casos activos.

Actualmente se está pasando la tercera ola Covid-19, que llegó con fuerza, con alza de casos y defunciones, que incluso obligó a los semáforos rojos.

Las autoridades siguen pidiendo a las familias que no bajen leña guardia, que no dejen de usar el cubrebocas, pero muchos ya no hacen caso.

APOYOS FUNERARIOS

De marzo del 2020, mes en el que se confirmó el primer caso de Covid-19 en Reynosa al seis de septiembre del 2021, se han brindado alrededor de 940 servicios funerarios sin costo alguno para familiares de personas que han fallecido por la referida enfermedad en tanto que del pasado jueves a ayer lunes, fueron cinco más.

Sobre el particular habló Adalberto Elizondo Rivera, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) a nivel local quien al mismo tiempo informó que del primero de enero al seis de septiembre se expidieron aproximadamente 350 respaldos en ese renglón.

Los servicios funerarios de referencia se ofrecen a familias de los fallecidos y son precisamente los interesados los que deciden si aceptan o no esa clase de respaldo.

Los apoyos se dan en base a un programa puesto en marcha poco antes de que se confirmaran los casos de coronavirus en municipios como Reynosa, por parte del gobierno de Tamaulipas.

Aún no se da a conocer la fecha en la que podría concluir, por lo que se continúa apoyando a quienes solicitan el servicio que no cuesta nada más que pedirlo, para la cremación de cuerpos de pacientes que mueren por el Covid-19.