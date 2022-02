Da la 'Wera' Medina salto a las Grandes Ligas

Por un momento pasó por mi mente que no me darían la posición porque pensé que se iban a ir por una persona americana o por su gente, y cuando recibí la llamada tuve sentimientos encontrados y ganas de gritar", comentó Medina en entrevista telefónica. Formada en la Academia del Carmen Nuevo León en 2015, Cristina se convirtió en la primera trainer en la Liga Mexicana de Beisbol, y comenzó a desempeñarse de manera oficial en el diamante en 2017 con Rieleros de Aguascalientes. Su camino continuó con la organización de Vaqueros de Unión Laguna como jefa de entrenadores, sin dejar de lado el deseo de participar en la Gran Carpa. "Llevo años ya en la pelea.

Hace unos días, la " Wera ", como la conocen en México, viajó a República Dominicana para colaborar en el área de fuerza y acontecimiento con los prospectos que buscan dar el salto a las Grandes Ligas . "Estoy súper contenta, en cuanto me dijeron que optaron por mí, porque me estaba peleando la posición con otras 2 personas, me dio mucha emoción.

Desde que estaba en Unión Laguna era mi idea llegar a Grandes Ligas y empecé a investigar qué era necesario para dar el salto hasta acá, qué se ocupaba y me fui preparando y cubriendo los requisitos. Mandé solicitudes año tras año, entrevistas y rechazos de otros equipos. "Primero que nada te piden la carrera, de preferencia tener maestría y yo ya cumplía con eso, también estar certificada por la National Strength and Conditioning Association y el idioma inglés, que si tenía un nivel, pero no lo dominaba y decidí irme a Estados Unidos a aprender inglés", explicó. Las barreras de género no han impedido que la "Jefa Medina" pueda desempeñarse en el campo, por el contrario, intenta demostrar que todo es posible con trabajo y pasión.

"Ahora te puedes dar cuenta que no hay cosa imposible, claro que va a costar más trabajo y a veces pensamos que es injusto el que nos cueste más trabajo porque así no debería de ser, pero es parte de la vida y del proceso de ir creciendo tanto como deportista, persona, estudiante, hay que ir rompiendo estas barreras, porque nuestro profesionalismo es la mejor arma", finalizó la coach.