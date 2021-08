Da giro a su vida

"Tengo amigas que son mamás, los compañeros de mis hijos o amigas mías que tienen arriba de 50 años y que siempre se habían negado al tatuaje , pero hoy está menos satanizado que hace 10 años. Hoy el tatuaje es parte del arte, lo único que cambia es el lienzo, ha habido amigas que me piden las letras de sus hijos, un corazón o algo que les recuerde a su mamá", dijo.

Una cosa llevó a la otra y ahora la actriz Mayra Rojas no sólo ha comenzado labor como tatuadora a mujeres que han librado la batalla contra el cáncer de mama, al tatuarles el pezón, también se ha convertido en la tatuadora de su hija y de otras mujeres maduras que han recurrido a ella.

TOMA TALLER

La posibilidad de tatuar a mujeres que libran el cáncer de mama comenzó con la pandemia, cuando Mayra fue a hacerse microblading (relleno de cejas). Ahí le dijo a quien la atendía que quería aprender, poco después vio anunciado un taller de tatuaje corporal, por lo que no dudó en meterse a aprender.

Su hija iba a cumplir 18 y le dijo que quería un tatuaje. "Le hice una mariposa ahora que cumplió 19, pero antes cuando cumplió 18 le hice una serpiente; de que vaya a hacérselo a otro lado a que se lo haga su mamá, pues que se lo haga su mamá".

Mayra tiene seis tatuajes y cuando logró acceder a este tipo de arte, se dio cuenta que podía hacer una gran labor con mujeres que luchan contra el cáncer de mama.

CON SU HERMANA EN LA PIEL

"(Cuando aprendí a tatuar) Volvió a hacerse presente mi hermana (quien falleció en 2015 de cáncer) y dije: ´va por ti´, porque durante su proceso del tratamiento contra el cáncer de mama ella padeció de una reconstrucción, de perder el cabello, sus pestañas, sus cejas, y cuando ella se veía en el espejo decía que estaba incompleta", contó.

"En ese entonces sólo había implantación de pezón, que era quitando un pedazo del codo, que es la piel más parecida al pezón de una mama, pero ahora que estoy metida en el tema del tatuaje, sé que puedes hacer un tatuaje hiperrealista sin cirugía de por medio a una mujer ya dada de alta. Hice una alianza con Fundación Cima y con una escuela llamada Micropigmentattoo", detalló.

El próximo 19 de octubre harán un día altruista de tatuaje, que es una campaña en la que apoyarán a mujeres que han pasado por este tipo de cáncer, tatuándolas.

La actriz también prepara un consultorio en el que pueda atender a más mujeres y tatuar más ideas de la gente que llegue a ella, lo cual ve como una fuente de ingreso para cuando haya poco trabajo en la televisión.

"Vamos a hacer campañas en pro de ayuda a mujeres de bajos recursos, la gente de fundación Cima tendrá precios especiales el resto del año", señaló.

Entre sus experiencias en este poco tiempo tatuando, está la petición de una mujer que superó el cáncer.

"Me dijo, ´no me tatúes un pezón, quiero un corazón, que me recuerde a mi mamá´".

REGRESA A LA TV

Mayra Rojas tiene una aparición especial en el programa "Esta historia me suena", titulado "No prometas lo que no será". La transmisión será el próximo jueves.