Cura australiano ocultó abuso sexual a menor

Canberra, Australia.

El obispo auxiliar Richard Appleby podría convertirse en el cargo de más alto perfil de la Iglesia anglicana en Australia en perder su cargo luego de que un comité lo señaló por ocultar abusos sexuales de un sacerdote a un menor de edad.



El religioso tiene 28 días para apelar la decisión de la Junta de Estándares Profesionales de la Diócesis Anglicana de Newcastle de apartarlo de todos sus roles en la iglesia salvo el de feligrés.



El abogado de Appleby, Peter Skinner, dijo que no recibió instrucciones de su cliente, de 78 años, sobre una posible apelación.



La investigación de la institución religiosa se produjo tras las críticas a Appleby en la comisión real encargada por el Gobierno para analizar las respuestas institucionales a los casos de abuso sexual a menores, que realizó su reporte final en diciembre de 2017.



La comisión real -órgano de investigación más importante del país- fue la más larga del país. Desde 2012 estudiaba la respuesta de las instituciones a los abusos sexuales a menores cometidos en el país en los últimos 90 años y en ella participaron más de 8 mil sobrevivientes.



La junta decretó que Appleby, como obispo auxiliar de Newcastle en 1984, no hizo nada luego de que una víctima, identificada como CKA, le contó que había sufrido abusos sexuales por parte del sacerdote George Parker.



Parker siguió siendo cura en Newcastle hasta 1996 y falleció en 2017, a los 79 años, tres semanas después de ser acusado de 24 delitos sexuales contra dos niños en la década de 1970.



En su momento, Appleby negó conocer los delitos de Parker.



Newcastle está en la región del Valle de Hunter, en el estado de Nueva Gales del Sur, al norte de Sydney, y se ha hecho conocida por casos de pederastia por parte de religiosos.



En mayo del año pasado, el ex arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, se convirtió en el mayor cargo de la Iglesia Católica condenado por encubrir abusos sexuales. Su pena quedó anulada en una apelación en diciembre.