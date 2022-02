Cumplen productores 92% de entrega de carbón a CFE

Las tres empresas a las que les fue rescindido el contrato son Coalfusion Mining & Processing, Drumak y Acarreos de Carbón.

"Una (de las cancelaciones del contrato) fue por no contar con legítimo derecho de explotar la mina declarada, es decir esa es una causal clara de que eres coyote, no productor, si no tienes los derechos y el incumplimiento en el programa de entregas para los siguientes dos casos.

"En muchos de los casos cuando hablamos de que esto tiene un enfoque en una política social, quiere decir que la CFE también va a acompañando esta situación, por ejemplo tuvimos múltiples reuniones con la Semarnat para las manifestaciones de impacto ambiental y que es algo que tuvieron que ir cumpliendo (...) nosotros lo que buscamos es que tienen que cumplir con eso y también con sus entregas pactadas en el contrato pero con cumpliendo la normativa ambiental", señaló López López.

En julio de 2020, cuando la empresa estatal anunció la adjudicación de los contratos para la compra de carbón, se informó que sería a 75 productores de la región carbonífera de Coahuila por 2 millones de toneladas y que la vigencia sería desde ese mes y hasta diciembre de 2021; sin embargo, la CFE no explicó el porqué del diferencial entre el número de productores y las 500 mil toneladas de carbón adicional.

Una fuente relacionada con el tema, explicó a REFORMA que aunque la vigencia de los contratos era hasta el cierre de 2021, la CFE amplió a ciertos productores la adquisición de carbón de manera parcial hasta febrero y marzo, por lo que ya están en espera que se lance la nueva convocatoria.

La Comisión dijo que será entre marzo y abril cuando se presente la nueva ronda de adjudicaciones para la compra de carbón a los productores.