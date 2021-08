Cumple su promesa

El desaire que la madre de Quentin Tarantino le hizo durante su infancia orilló al cineasta a cumplir su promesa de no compartir un solo centavo con su progenitora.

Esto lo dijo el director, en entrevista, en el podcast "The Moment". "Ella (Connie Zastoupil) se estaba quejando de que no me iba bien en la escuela, [...] una vez, en medio de su pequeña diatriba me dijo: ´Ah, y por cierto, esa pequeña carrera de guionista que estás haciendo, ¡Esa mierda se acabó!´", contó el director de "Pulp Fiction".