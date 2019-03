Cumbre entre Kim y Trump termina abruptamente sin ningún acuerdo

NOTICIAS RELACIONADAS Trump y Kim en Vietnam listos para la 2da. Cumbre

Hanoi, Vietnam.

La cumbre nuclear entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, fracasó hoy luego de que las partes no pudieron alcanzar un acuerdo por sus discrepancias en torno a las sanciones estadounidenses a la hermética nación, en un desalentador final para un encuentro de alto nivel que buscaba desactivar la amenaza global.

En una conferencia de prensa tras el abrupto y anticipado final de la reunión, Trump culpó del desenlace a la insistencia de Pyongyang en la retirada de todas las sanciones económicas impuestas por Washington sin comprometerse a eliminar su arsenal nuclear.



"Han sido dos días muy interesantes, incluso productivos, pero a veces hay que retirarse, y ésta es una de esas veces", afirmó Trump en una conferencia de prensa al término de la cumbre.



Apenas unas horas después de que los dos países se mostrasen esperanzados sobre un acuerdo, las caravanas de Trump y Kim abandonaban el hotel del centro de Hanoi en el que se celebró la cumbre con minutos de diferencia tras la cancelación del almuerzo y la ceremonia de firma del acuerdo.



La Casa Blanca adelantó la conferencia de prensa de Trump, que partió de regreso a Washington más de dos horas antes lo previsto.



El final del entendimiento se produjo apenas horas después de que Trump y Kim pareciesen estar listos para avanzar hacia una normalización en la relación entre las dos naciones, que técnicamente siguen en guerra, mientras el líder estadounidense rebajaba las expectativas acerca de que el encuentro pudiese arrojar un pacto para que el Norte tomase medidas concretas para abandonar su programa nuclear.



En una especie de cambio de roles, Trump redujo deliberadamente parte de la presión sobre Pyongyang abandonando su dura retórica y declarando que "no hay apuro. Sólo queremos lograr el acuerdo correcto".



Kim, por su parte, cuando fue cuestionado sobre la desnuclearización, dijo: "Si no estuviera dispuesto a hacerlo no estaría aquí ahora".



Trump insistió en que su relación con Kim seguía siendo buena, pero no se comprometió a la celebración de un tercer encuentro entre ellos, añadiendo que una posible nueva reunión "puede que no sea en mucho tiempo". Aunque tanto él como su Secretario de Estado, Mike Pompeo, dijeron que durante el encuentro de Hanoi se realizaron avances significativos, las dos partes parecían bastante lejos de un acuerdo que estuviese a la altura de los objetivos de Washington.



"Básicamente, ellos querían el levantamiento de las sanciones en su totalidad, y nosotros no podemos hacer eso", dijo Trump a reporteros. Kim, según explicó, parecía dispuesto a cerrar la principal instalación nuclear del país, el Centro de Investigación Científica Nuclear de Yongbyon, si se retiraban los castigos. Pero según su propuesta seguiría en posesión de misiles, ojivas y sistemas de armas, apuntó Pompeo. Además, se sospecha que en la hermética nación habría centros secretos de producción de combustible nuclear.



Entre los posibles acuerdos de la cumbre se barajaba una declaración de paz para la Guerra de Corea, que el Norte podría emplear para impulsar la reducción de la presencia militar estadounidense en el Sur, o un alivio de las sanciones que permitiría a Pyongyang reactivar lucrativos proyectos económicos con Seúl.