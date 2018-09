Cultura será primera Secretaría en mudarse

Ciudad de México

La Secretaría de Cultura será la primera dependencia federal en mudarse de la Ciudad de México a Tlaxcala en el próximo gobierno, afirmó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que ese acuerdo fue consensuado este martes con el gobernador del estado, Marco Antonio Mena.

En un mitin en el centro de esta ciudad, López Obrador sostuvo que desde los primeros días de la siguiente administración Alejandra Frausto, futura secretaria de Cultura, y sus subsecretarios van a despachar en Tlaxcala.

"La primera secretaria que va a mudarse será la de cultura en Tlaxcala. Va a estar despachando Alejandra Fraustro, con sus subsecretarios, aquí va a comenzar la descentralización", expresó López Obrador.

El político tabasqueño afirmó que no se subirá al avión presidencial aunque se quede varado en los aeropuertos por los atrasos en los vuelos comerciales. Y ejemplificó que el ex presidente Benito Juárez gobernó en un carruaje defendiendo la patria.

"No me voy a subir al avión presidencial. Ahí andan diciendo que qué barbaridad que me quedo varado, me quedo aislado, porque se demoran los vuelos comerciales. Sólo es cosa de pensar cómo era antes, cómo gobernó el presidente Benito Juárez: en un carruaje y en un peregrinar defendiendo al país y a la patria", expuso.