Culpan a Donald Trump por trabas en visas de trabajo

El Gobierno está negando más visas de trabajo, pidiendo a los solicitantes que proporcionen información adicional y retrasando las aprobaciones con mayor frecuencia que un año, denunciaron empresarios.

Ante esto, hospitales, hoteles, compañías tecnológicas y otros negocios señalan que están batallando para ocupar vacantes que desde hace décadas cubren extranjeros.



Ahora, los empleados que quedan están siendo forzados a sacar el trabajo adicional, mientras que ramos estacionales, como el turístico, están teniendo que rechazar clientes o brindar menos servicios.



Corporativos, a su vez, están preocupados por el efecto a largo plazo de perder ingenieros y programadores talentosos.



En abril del 2017, el Mandatario estadounidense firmó la orden ejecutiva Buy American and Hire American (comprar productos estadounidenses y contratar a estadounidenses), instruyendo a funcionarios a que impusieran rigurosamente las leyes migratorias.



Después, el Presidente apoyó a legisladores que impulsaban reducir la inmigración legal a la mitad, pero la iniciativa no prosperó y actualmente se acusa a Trump de recurrir a medios administrativos para transformar las políticas migratorias.



La Fundación Nacional para Políticas Estadounidenses, un grupo no partidista, reportó que los rechazos de solicitudes de visas H-1B para extranjeros calificados aumentó 41 por ciento en los últimos tres meses del año fiscal 2017, el cual acaba en septiembre.



Las solicitudes en las que el Gobierno requirió información adicional se duplicaron en el mismo periodo, es decir, después de la orden presidencial.



El Servicio de Inmigración indicó que la Administración buscaba incansablemente las reformas migratorias necesarias que se aproximen a un sistema basado en méritos, además de rechazar ser injusto.



El programa H-1B, creado para traer extranjeros calificados, tiene mucho tiempo de estar en la mira de algunos políticos que acusan excesos de las compañías.



No obstante, economistas y empresarios dicen que los titulares de visas son valiosos y que no fácilmente reemplazables.



Los defensores de las visas argumentan que Estados Unidos, con una tasa de desempleo menor al 4 por ciento, tiene ya una mínima oferta de trabajadores y registra una caída de sus nacimientos y de su población local.