Culpan a Salud por la muerte de empleados

Fue alrededor del mediodía cuando decenas de representantes de la dirigencia sindical irrumpieron a oficinas centrales de la SST donde una comitiva se reunió con Enrique Jorge Nader Nemer, subsecretario de Administración y Finanzas de la dependencia estatal, pero al no encontrar respuesta al pliego petitorio optaron por permanecer en la parte exterior de las instalaciones a manera de protesta permanente.



"Contrario a otras manifestaciones hoy no nos vamos a retirar hasta que se cumplan los puntos que traemos como propuesta, si es necesario quedarnos los próximos quince días lo vamos a hacer, estamos preparados para eso", el doctor Sierra Medina recalcó que en los centros de trabajo de la Secretaría de Salud estatal no se cuenta con equipo de protección para el personal, "no tenemos funcionando los túneles de sanitización, no tenemos filtros sanitarios, no tenemos insumos".

Trabajadores de la Secretaría de Salud denunciaron de nueva cuenta que no se cuenta con medidas sanitarias en sus centros de trabajo.