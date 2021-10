Culmina la edición 36 del FICG

La presea de Xavier de Casta la recibió Abner Benaim, quien consideró que el niño era un artista prometedor.

PREMIOS AL POR MAYOR

En el evento se proclamó El Comediante, de Gabriel Nuncio y Rodrigo Guardiola, como Mejor Película Mexicana.

"La peli habla sobre el fracaso, así que esto es algo controversial", bromeó Nuncio, quien además fue el encargado de escribir el guión y protagonizar la historia.

El Comediante se desarrolló mayormente en la Ciudad de México y cuenta con las actuaciones de Adriana Paz, Cassandra Ciangherotti y el cineasta Alejandro Saevich.

DESTACA DELEGACIÓN CHILENA

La delegación chilena destacó al ser la más laureada al llevarse cuatro reconocimientos, uno de ello fue el Premio Internacional Rigo Mora, por el cortometraje de animación Bestia, de Hugo Covarrubias.

Además, la cinta Mis Hermanos Sueñan Despiertos, de la chilena Claudia Huaiquimilla, ganó como Mejor Película en la sección Largometraje Iberoamericano de Ficción.

Mientras que El Cielo Está Rojo, de Francina Carbonell, se coronó como Mejor Documental Iberoamericano, en tanto, el filme Inmersión, de Nicolás Postiglione, ganó como mejor fotografía, trabajo que realizó Sergio Armstrong.

Pero Domingo, de Raúl López Echeverría, ganó el reconocimiento Hecho en Jalisco y La Llevada y la Traída, de Ofelia Medina, tuvo mención honorífica.

En esta edición, la fiesta cinematográfica tuvo como país invitado a Guatemala, pero no se anunció el que vendrá para la siguiente entrega.

El evento se llevó a cabo bajo la nueva normalidad, con todas las medidas de sanidad.

Tras ceremonia de premiación se proyectaron los primeros dos capítulos de la serie Maya y Los Tres, del mexicano Jorge R. Gutiérrez, que se estrenará en Netflix el 22 de octubre.

En números

22 mil asistentes

21 funciones al aire libre

2 mil personas conectadas por conferencia magistral, charla o mesa.

96 cintas en competencia

52 largometrajes en competencia

17 Películas del invitado

GANADORES

> Hecho en Jalisco Domingo, de Raúl López Echeverría

>Cortometraje Iberoamericano Before I Die, de Iker Esteibarlanda

> Premio Internacional Rigo Mora de Cortometraje de Animación Bestia, de Hugo Covarrubias.

>Premio Maguey Our Bodies are Your Battlefields, de Isabelle Solas

>Premio del Jurado: Tobi Színei, de Alexa Bakony

> Mejor Interpretación Lara Tremouroux, de Medusa.

>Largometraje Internacional de Animación My Sunny Maad, de Michaela Pavlátová

>Largometraje Iberoamericano Documental El Cielo está Rojo, de Francina Carbonell de honor