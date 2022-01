Cuidado de las dietas mágicas

"Para perder grasa, no necesitas bebidas desintoxicantes. No necesitas tés reductores. No necesitas limpiezas con jugos. No necesitas hacer ayunos ridículos. No necesitas usar un entrenador de cintura".

Por ello, pidió a sus fanáticos que mejor "ahorren su dinero", ya que empresas crean un marketing ingenioso y bastante engañoso.

Y agregó: "¿La verdad sobre las bebidas desintoxicantes? Tu cuerpo tiene todo lo que ya necesita para ´desintoxicarse´ a diario. Su hígado, riñones, piel, etc... no necesita gastar su dinero en productos sofisticados pues en su mayoría hay que hacer ejercicio e ir al baño constantemente". Y enfatizó: "En verdad: No hay una solución rápida. No hay una pastilla mágica".