Cuestan diabéticos miles a la Cruz Roja. Gastan hasta 255 mil pesos al mes

Cd. Victoria, Tam.- En las 18 delegaciones de la Cruz Roja en el estado de Tamaulipas son atendidas mensualmente 213 llamadas de emergencias en promedio por pacientes metabólicos, es decir, pacientes con complicaciones por la diabetes, lo cual se traduce a 255 mil 600 pesos en gastos operativos por el traslado de las ambulancias.

"Sigue manteniéndose el paciente metabólico como la primera causa, ya tiene más de un año del 2018 a la fecha, desplazó a la cuestión cardiovascular que originalmente era la primera causa de atención de urgencias del paciente clínico", recordó el comisionado en Desarrollo Organizacional de Cruz Roja, Hugo Velázquez Alcázar; "en tercer lugar, tenemos al paciente en situaciones neurológicas que nosotros lo atribuimos a las cuestiones de las convulsiones".

El gasto que representa el traslado de cada ambulancia es de mil 200 pesos, esto incluye capacitación, personal, combustible, refacciones y otros gastos operativos de la institución altruista; al mes se realizan 210 traslados por cuestiones cardiacas lo cual representa otros 252 mil pesos en gastos de operación.

El representante de la Cruz Roja comentó que muchas de estas emergencias pudieron haber sido evitadas si los pacientes siguieran al pie de la regla las recomendaciones de los doctores.

"La mayoría de los pacientes que nos toca atender a nosotros es por una complicación, porque no se tomó el medicamento, porque no está comiendo adecuadamente, es decir, toma el medicamento, pero no lleva una buena dieta; prefieren seguir indicaciones alternativas, medicina alternativa o automedicación, o los consejos que les dan y no propiamente las recomendaciones que el médico les da".

Velázquez Alcázar explicó que estos problemas metabólicos sobrevienen cuando a un paciente de diabetes le viene una descompensación por el nivel de glucosa en la sangre, es decir, se tiene en exceso o no la suficiente sobreviniendo las crisis diabéticas, "si la persona no comió y se toma el medicamento te va a bajar lo que tengas de azúcar así sea poquita, es cuando la gente normalmente queda inconsciente que llegas y tiene el azúcar baja; o viceversa, come de más y el medicamento no alcanza a hacer su función".