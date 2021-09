Cuenta como va su cuarentena

Desde que recibió el resultado positivo a la Covid-19, Latin Lover se ha mantenido asilado en casa y su única compañía es su perrito bulldog francés llamado "Perrino".

Lo que el médico confundió con una infección en la garganta resultó ser coronavirus.

Recordó que el 31 de agosto mientras se ejercitaba, comenzó con síntomas de dolor de cabeza y garganta.

Al día siguiente acudió al médico y le recetó tratamiento para infección en la garganta porque le detectó varios puntos blancos.

"El domingo (29 de agosto) me puse a cortar el zacate aquí en casa y siempre me quito la camisa, si no me tomo una cerveza, me tomo una limonada bien helada, yo pensé que seguramente había sido eso", contó el conductor de Gente Regia.

HASTA LA SEGUNDA PRUEBA

Los síntomas persistieron y decidió practicarse una prueba de antígenos que salió negativa, pero como tenía que viajar a la CDMX el jueves (2 de septiembre) optó por practicarse la prueba PCR, que salió positiva.

Por la Covid-19 canceló su participación especial en "Los Chiquillos de Hoy", además de la invitación a grabar un capítulo en un nuevo programa que prepara el productor Guillermo del Bosque con Jorge "El Burro" Van Rankin, Roberto Palazuelos y Lola Cortés.

"Cuando me dijeron: positivo, dije ´¡uta! con razón me duele la cabeza, siento el cuerpo cortado, no para la tos y hasta se me empezaron a presentar los síntomas más fuertes. Apenas el lunes se me quitó la temperatura y el dolor de cuerpo, estuve tirado en la cama, me dijo el doctor que lo bueno es que ya tengo la dos vacunas".

SU FIEL COMPAÑERO

Ante su resultado positivo, Latin se instaló en el cuarto de tele de su casa y sale al patio a respirar aire fresco acompañado de su fiel "Perrín".

"Nadie viene al patio, ando yo solo, quien está conmigo las 24/7 es mi perrito que no se contagia. Mi mujer me toca el cristal de la ventana y me trae los alimentos".

Por precaución toda su familia se realizó la prueba PCR y fue negativa.

De acuerdo a su médico, el viernes 10 de septiembre ya está en condiciones de reactivarse en Gente Regia, pero Latin prefiere hacerlo hasta el lunes 13.