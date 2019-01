¡CUELGA EL GUANTE!

"El día de hoy estoy tomando una decisión en mi vida, en mi carrera, que ya tengo tiempo pensándolo, es algo difícil para mí decirlo, pero estoy preparado´´. -Jaime García, lanzador reynosense

Hermosillo, Sonora.

El lanzador reynosense Jaime Garanunció su retiro del beisbol, tras una carrera de 10 temporadas en las Grandes Ligas, donde ganó una Serie Mundial.

García explicó que decidió irse debido a varias lesiones que lo aquejan, pese a que solamente tiene 32 años de edad. Además, el zurdo reveló que su pasión por jugar se ha ido.

El zurdo lanzó por última vez con los Naranjeros de Hermosillo en la Liga del Pacífico. Este miércoles brindó una conferencia de prensa para dar a conocer su futuro.

"El día de hoy estoy tomando una decisión en mi vida, en mi carrera, que ya tengo tiempo pensándolo, es algo difícil para mí decirlo, pero estoy preparado. El día de ayer fue el último día que me puse un uniforme como profesional.

"Ya cuando llega el punto de que tu cuerpo no funciona y a la vez la pasión no está, ya no hay pasión, no hay nada, y lo haces nada por un negocio", comentó el tamaulipeco.

García es conocido por ser, junto con el legendario Fernando Valenzuela, como los únicos lanzadores nacidos en México en abrir juegos de Serie Mundial. El tricolor ganó el Clásico de Otoño del 2011 con los Cardenales de San Luis.

En su carrera, además de San Luis, vistió las franelas de Bravos de Atlanta, Mellizos de Minnesota, Yanquis de Nueva York y Cachorros de Chicago. Dejó marca en las Mayores de 70-62, con 3.85 de efectividad.

"Agradecido con todas las organizaciones de Estados Unidos que me dieron la oportunidad, que creyeron en mí, de verdad que no pude haber pedido por una mejor carrera, con lo que he logrado y la persona que me he convertido", agregó.

García, quien se sometió a dos cirugías Tommy John, calificó como un milagro de Dios el que haya podido mantenerse activo tantos años, a pesar de batallar con las lesiones en su brazo.





(Reforma)