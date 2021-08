Cuba vacuna embarazadas para reducir vulnerabilidad a COVID

"Estoy agradecida", dijo el jueves a The Associated Press Johana Padrón, de 31 años y 35 semanas de gestación. Ella llegó junto a otra veintena de mujeres convocadas para la jornada a un policlínico capitalino. "Ha sido un gran logro. Antes no nos podíamos vacunar porque no sabíamos cuál era la reacción".

En días recientes, el Ministerio de Salud indicó que serían vacunadas las mujeres cursando el segundo y tercer trimestre de embarazo y las lactantes mayores de 19 años.